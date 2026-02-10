Пофигизм спас Юлию Гаврилину от мошенников
Блогерша Юлия Гаврилина едва не стала жертвой телефонных мошенников, но неожиданно спаслась благодаря собственной лени и пофигизму. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Сейчас тиктокерша отдыхает на Маврикии, однако на звонки с незнакомых номеров всё же отвечает.
Аферисты действовали по классической схеме: представились курьерами доставки цветов и сообщили, что якобы привезли для Юлии букет. Гаврилина сразу ответила, что находится не в Москве, и предложила передать посылку её менеджеру. Тогда мошенники перешли к следующему этапу — попросили продиктовать код из СМС, «чтобы переоформить доставку на другое имя».
Однако блогерша не стала выполнять просьбу. По её словам, она просто не захотела вникать в происходящее и что-то оформлять. Позже Юлия призналась, что именно пофигизм и нежелание разбираться в деталях её и спасли — в другой ситуации она могла бы по невнимательности назвать код.
