Пофигизм спас Юлию Гаврилину от мошенников

10 февраля 2026, 17:38

Блогерша Юля Гаврилина едва не попалась на схему мошенников с доставкой цветов

Юлия Гаврилина (Фото: Instagram* / @julia.gavrilina)

Блогерша Юлия Гаврилина едва не стала жертвой телефонных мошенников, но неожиданно спаслась благодаря собственной лени и пофигизму. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.