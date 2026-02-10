Достижения.рф

«Тем более рэп»: Кристина Асмус призналась, что боится выходить на сцену

Кристина Асмус рассказала о страхе читать рэп на стихи Бродского
Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками необычной историей о своих переживаниях перед важным спектаклем.



Несмотря на опыт работы в театре и кино, артистка призналась, что чувствует сильное волнение перед предстоящим выходом на сцену.

Особое беспокойство у актрисы вызывает то, что ей предстоит читать рэп на стихи великого поэта Иосифа Бродского в постановке культового произведения «Не выходи из комнаты».

«Я сс* [боюсь]. Очень. Выходить на сцену. Тем более читать стихи (это сложно, очень). Тем более Бродского. Тем более рэп. Тем более культовое "Не выходи из комнаты"», — призналась Асмус.
Фанаты актрисы поддержали её искренность и поделились собственными страхами перед публичными выступлениями, отметив, что даже опытные артисты иногда испытывают сильное волнение.

Некоторые подписчики отреагировали с юмором, отмечая, что, возможно, это даже добавит драматизма и свежести в её сценическое исполнение.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0