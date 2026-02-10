«Тем более рэп»: Кристина Асмус призналась, что боится выходить на сцену
Кристина Асмус рассказала о страхе читать рэп на стихи Бродского
Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками необычной историей о своих переживаниях перед важным спектаклем.
Несмотря на опыт работы в театре и кино, артистка призналась, что чувствует сильное волнение перед предстоящим выходом на сцену.
Особое беспокойство у актрисы вызывает то, что ей предстоит читать рэп на стихи великого поэта Иосифа Бродского в постановке культового произведения «Не выходи из комнаты».
«Я сс* [боюсь]. Очень. Выходить на сцену. Тем более читать стихи (это сложно, очень). Тем более Бродского. Тем более рэп. Тем более культовое "Не выходи из комнаты"», — призналась Асмус.Фанаты актрисы поддержали её искренность и поделились собственными страхами перед публичными выступлениями, отметив, что даже опытные артисты иногда испытывают сильное волнение.
Некоторые подписчики отреагировали с юмором, отмечая, что, возможно, это даже добавит драматизма и свежести в её сценическое исполнение.