Стало известно, какие иностранные звёзды проведут «Интервидение» в Москве

16 сентября 2025, 23:38

Звёзды Индии и Китая будут вести «Интервидение» в Москве

Фото: Istock/cookelma

Индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-британский телеведущий Мэнг Лэй назначены международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение-2025», который пройдёт 20 сентября в московской «Live Арене».