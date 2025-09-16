Стало известно, какие иностранные звёзды проведут «Интервидение» в Москве
Индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-британский телеведущий Мэнг Лэй назначены международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение-2025», который пройдёт 20 сентября в московской «Live Арене».
Организаторы конкурса в официальном Telegram-канале подчеркнули, что выбор международных ведущих отражает глобальный масштаб события. Стэфи Патель — не только победительница конкурса Miss Teen International и финалистка Femina Miss India, но и актриса, представляющая Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй имеет опыт ведения престижных мероприятий по всему миру.
Российскую часть шоу проведут певец Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина.
Конкурс проводится по указу президента России Владимира Путина от 3 февраля 2025 года. Помимо ведущих, в шоу участвуют 23 страны, включая государства БРИКС, ШОС и СНГ. Россию представит певец Shaman, а жюри от страны возглавит народный артист Игорь Матвиенко.
