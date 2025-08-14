Американский рэпер Lil Pump едва не погиб в ДТП и поблагодарил за спасение Бога — кадры
SHOT: Американский рэпер Lil Pump едва не погиб в ДТП перед своим днем рождения
Американский рэпер Lil Pump чудом избежал гибели в ДТП. Автомобиль музыканта перевернулся на мокрой трассе. Lil Pump уверен, что выжил лишь благодаря «чуду Божьему». Кадрами происшествия поделился Telegram-канал SHOT.
По словам артиста, причиной аварии стал сильный дождь, вызвавший занос. После переворота Lil Pump самостоятельно выбил окно и выбрался из транспортного средства. Он признался, что был в шаге от смерти. Точно не смог бы выжить, если бы застрял внутри. ДТП случилось четыре дня назад.
В своем спасении он увидел «знак Божий» и объявил о намерении посетить церковь в свой день рождения.
«Ребята, я чуть не лишился жизни. Бог существует! Не садитесь за руль под дождем. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить Бога за все благословения (и спасение жизни)», — написал рэпер в личном блоге.Напомним, что в июне Lil Pump посещал Россию. Вместе со SmokePurpp он провел ночь в московском клубе. Сначала музыканты поели в «Ритце» на 65 тысяч, получили в подарок шапки-ушанки и матрешки. Затем отправились в клуб на Рочдельской, где слушали гимн России и песни Шамана, а после забрали с собой 10 девушек.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская