Американский рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Алтушкина
Американский рэпер Tyga выступил на одной из самых дорогих свадеб года — празднике сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. На торжество было потрачено не менее 100 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В день свадьбы охрана Игоря Алтушкина патрулировала город на внедорожниках Tank. Ради венчания молодых организаторы на четыре часа закрыли одну из основных городских церквей.
По данным Mash, в числе присутствующих на торжестве артистов были Tyga и Xcho. Среди друзей семьи: Михаил Галустян, Александр Ревва с женой, комик Роман Постовалов.
Уточняется, что аренда ресторана и само пиршество обошлись примерно в 1,6 млн рублей. Еще около 75 млн ушло на гонорары и райдеры знаменитостей.
*Запрещен в РФ
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