Американский рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Алтушкина

02 августа 2025, 11:23

Mash: Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына основателя «Русской медной компании»

Рэпер Tyga (Фото: Инстаграм* @tyga)

Американский рэпер Tyga выступил на одной из самых дорогих свадеб года — празднике сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. На торжество было потрачено не менее 100 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.