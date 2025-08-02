Друзья Дмитрия Диброва рассказали о его состоянии после измены жены
Телеведущий Дмитрий Дибров «разбит» из-за развода с женой Полиной, которая младше него на 30 лет. Об этом пишет «КП», ссылаясь на близких шоумена.
Ранее стало известно, что жена знаменитого журналиста ушла от него к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей.
Согласно информации издания, окружение Диброва очень за него переживает. Сам шоумен не комментирует происходящее, однако некоторые СМИ сообщают, что телеведущий узнал об измене Полины месяц назад.
На данный момент супруга телеведущего выкладывает в соцсетях снимки, снятые на яхте с подругами «из женского клуба рублевских жен».
Читайте также: