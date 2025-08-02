Друзья Дмитрия Диброва рассказали о его состоянии после измены жены

02 августа 2025, 08:43

«КП»: Дибров «разбит» из-за измены, а его супруга решила подзаработать

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Телеведущий Дмитрий Дибров «разбит» из-за развода с женой Полиной, которая младше него на 30 лет. Об этом пишет «КП», ссылаясь на близких шоумена.