Американского актера из «Эйфории» лечили не от той болезни

04 ноября 2026, 20:33

Актера Эрика Дэйна лечили от болезни, которой он не имел

Эрик Дэйн (Фото: кадр из фильма «Ночь с психопатом» (2023)

Актер Эрик Дэйн на протяжении нескольких месяцев проходил лечение от иного заболевания, прежде чем врачи поставили ему диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС). Подробности обследований и переживаний артиста описаны в его посмертных мемуарах — отрывки публикует Daily Mail.





В книге Дэйн рассказал, как постепенно терял чувствительность в правой руке и обращался к разным специалистам. Сначала он посетил хирурга, затем другого врача, который направил его к неврологу. Тот предположил, что у актера может быть нейропатия. В итоге несколько врачей пришли к выводу, что у него именно это заболевание. Дэйну назначили лечение, которое помогает в 90% случаев, однако ему не стало лучше.



Дэйн вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе, который сообщил, что специалисты обсуждают БАС, но пока не могут его подтвердить. В конце концов, как пишет Дэйн, ему озвучили «смертный приговор».





«Я знаю, что эти буквы означают прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое постепенно разрушит нервные клетки и связи, необходимые мне, чтобы ходить, пользоваться руками, говорить и дышать», — написал актёр.