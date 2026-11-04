Американского актера из «Эйфории» лечили не от той болезни
Актер Эрик Дэйн на протяжении нескольких месяцев проходил лечение от иного заболевания, прежде чем врачи поставили ему диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС). Подробности обследований и переживаний артиста описаны в его посмертных мемуарах — отрывки публикует Daily Mail.
В книге Дэйн рассказал, как постепенно терял чувствительность в правой руке и обращался к разным специалистам. Сначала он посетил хирурга, затем другого врача, который направил его к неврологу. Тот предположил, что у актера может быть нейропатия. В итоге несколько врачей пришли к выводу, что у него именно это заболевание. Дэйну назначили лечение, которое помогает в 90% случаев, однако ему не стало лучше.
Дэйн вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе, который сообщил, что специалисты обсуждают БАС, но пока не могут его подтвердить. В конце концов, как пишет Дэйн, ему озвучили «смертный приговор».
«Я знаю, что эти буквы означают прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое постепенно разрушит нервные клетки и связи, необходимые мне, чтобы ходить, пользоваться руками, говорить и дышать», — написал актёр.Эрик Дэйн умер 19 февраля в возрасте 53 лет. Это случилось примерно через год после того, как он публично сообщил о диагнозе.