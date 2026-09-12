Американскую поп-звезду Леди Гагу заметили на прогулке с её новорождённым ребёнком

12 сентября 2026, 05:50

Page Six: Американская поп-звезда Леди Гага впервые стала матерью

Леди Гага (Фото: Instagram* @ladygaga)

Американская поп-звезда Леди Гага впервые стала матерью. Звезду и её жениха, предпринимателя Майкла Полански, заметили с новорождённым ребёнком. Об этом пишет Page Six.