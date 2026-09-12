Американскую поп-звезду Леди Гагу заметили на прогулке с её новорождённым ребёнком
Американская поп-звезда Леди Гага впервые стала матерью. Звезду и её жениха, предпринимателя Майкла Полански, заметили с новорождённым ребёнком. Об этом пишет Page Six.
Пару сфотографировали в Северной Калифорнии: 40-летняя певица несла младенца в тканевой переноске, придерживая его одной рукой. Рядом шёл Полански. Гага была в свободных белых брюках, объёмном пальто и тёмных очках, а её спутник — в шортах, толстовке, бейсболке и шлёпанцах.
Пол, имя и дата рождения ребёнка пока не раскрываются. До этого у певицы не было детей, но она время от времени упоминала, что всё сильнее хочет стать мамой.
В последние месяцы влюбленная пара старалась держаться в тени, уделяя время друг другу. Согласно материалу, Гага ранее призналась, что долго искала способ совместить материнство с личной жизнью и карьерой, которые десятилетиями были сосредоточены только на ней. Звезда также подчеркивала, что не собирается ограничивать своих детей, наперед планируя их будущее. Певица считает, что ребенку надо давать как можно больше пространства для самостоятельного познания себя.
Этим летом стало известно, что Гага вместе с Полански решила заняться биотехнологиями. Они развивают компанию Outer Biosciences, которая использует образцы человеческой кожи для исследований старения, восстановления и воздействия различных веществ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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