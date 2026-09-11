Россиянам развеяли миф о норме артериального давления
Индивидуальной нормы давления не существует. Об этом сообщил врач-кардиолог, академик РАН, профессор Юрий Беленков, передает aif.ru.
По словам специалиста, оптимальным показателем артериального давления для всех людей является 120 на 80. Незначительное снижение давления может быть допустимо для молодых и среднего возраста женщин, страдающих гипотонией, а значения до 135 на 85 считаются приемлемыми для пациентов с диабетом второго типа и заболеваниями почек.
Кардиолог предупредил, что не следует прекращать приём препаратов для контроля давления без консультации с врачом, даже если возникают побочные эффекты. Однако терпеть ухудшение самочувствия из-за лечения тоже не рекомендуется. Беленков советует обратиться к специалисту для выяснения причин и подбора альтернативной терапии.
Врач добавил, что это относится и к статинам, назначаемым при повышенном уровне холестерина. Терапию нельзя прекращать сразу после улучшения состояния. Лечение проводится для предотвращения ухудшения, а не только для облегчения симптомов, заключил Беленков.
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