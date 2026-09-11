Россиянам развеяли миф о норме артериального давления

11 сентября 2026, 19:15

Кардиолог Беленков: Норма артериального давления для всех составляет 120 на 80

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Индивидуальной нормы давления не существует. Об этом сообщил врач-кардиолог, академик РАН, профессор Юрий Беленков, передает aif.ru.