Ампутация конечностей, слухи о разводе и реабилитация: как живет фигурист Роман Костомаров после тяжелого испытания

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров 8 февраля отметил 48-летие. В 2023 году его жизнь кардинально изменилась — он лишился обеих рук и стоп, однако сумел проявить невероятную силу духа и вернуться к активной жизни. О том, как сейчас живет спортсмен, расскажет «Радио 1».