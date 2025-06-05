Максим Галкин* объяснил, почему его сын Гарри похож на Филиппа Киркорова
Максим Галкин* приоткрыл завесу тайны над родством сына Гарри с Филиппом Киркоровым. Однако вместо того, чтобы опровергнуть домыслы недоброжелателей, шоумен показал свои детские фотографии, на которых сам похож на поп-короля. Галкин*, известный своим чувством юмора, заявил, что именно он сын Киркорова.
«Внимательные подписчики заметили, что Гарри Галкин, наш с Аллой сын, подозрительно смахивает на Киркорова. Я-то знаю, что он мой сын, но сходство-то на лицо! И тогда я копнул глубже — откопал свои детские фотографии. Не напоминаю ли я вам Киркорова? Посмотрите на это выражение лица — ну чем не Киркоров? В действительности я сын Киркорова, а Гарри — его внук», — пошутил он.Поклонники оценили «признание» юмориста. В комментариях многие поддержали Галкина*, отметив, что он нашел остроумный способ ответить на сплетни.
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