Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали в отпуск, оставив четверых детей

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (фото: Instagram* / tarasov23)
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели романтическое путешествие в Баку, оставив детей дома. Об этом супруги сообщили в своих соцсетях.
Как рассказала модель, сначала она отправилась в Дубай, а позже к ней присоединился футболист, прилетевший из Казани. После встречи пара направилась в столицу Азербайджана, где провела несколько насыщенных дней.
Костенко отметила, что вместе с супругом они посетили ужин с Эмином Бабаевым, прогулялись по достопримечательностям и сняли памятные видеоролики. Один из них она опубликовала в личном блоге.
Публикация вызвала положительную реакцию среди подписчиков.
Ранее Костенко и Тарасов сообщили о желании завести еще двоих детей. Сейчас пара воспитывает четверых.
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Костенко отметила, что вместе с супругом они посетили ужин с Эмином Бабаевым, прогулялись по достопримечательностям и сняли памятные видеоролики. Один из них она опубликовала в личном блоге.
Публикация вызвала положительную реакцию среди подписчиков.
«Хорошо вам отдохнуть в Баку. Вы такая хорошенькая! Счастья вам! Красивая пара», — написали в комментариях.
Ранее Костенко и Тарасов сообщили о желании завести еще двоих детей. Сейчас пара воспитывает четверых.
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Дайана Хусинова