Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова

Антон Беляев (фото: Instagram* / therrmaitz)
Музыкант Антон Беляев рассказал, что на раннем этапе своей карьеры писал песни для российских артистов, в том числе для Николая Баскова. Об этом он сообщил в эфире «Шоу Воли».
По словам Беляева, одна из композиций, написанная им совместно с певицей и педагогом по вокалу Этери Бериашвили, была отклонена заказчиком.
Музыкант предположил, что причиной отказа могла стать чрезмерная сложность композиции.
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«Есть трек, который не приняли. Я сделал трек для Николая Баскова, его забраковали. $400 платили, на секундочку. Но мне сперва дали только $200, — и я делал все, что мог. Оставшиеся $200 я так и не получил», — сказал он.
Музыкант предположил, что причиной отказа могла стать чрезмерная сложность композиции.
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Дайана Хусинова