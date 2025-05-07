«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Месяц со дня рождения сына Федора празднуют актер Александр Петров с супругой Викторией. Звезда «Полицейского с рублевки» подарил жене цветы, заполонившие кухню практически целиком. Виктория оставила Федору послание в соцсетях.
«Чувства, эмоции, опыт, которые дарит рождение ребенка и каждый последующий день, не описать словами. Это хочется проживать снова и снова. Спасибо, сын. Ты такой, каким я тебя и представляла, даже круче», — написала женщина.
Фанаты пожелали, чтобы Федор рос здоровым, счастливым, а его путешествие по жизни было большим и красивым. Кто-то из пользователей даже назвал ребенка «сладким пирожком». Без внимания не осталась и молодая мама.
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