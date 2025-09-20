Анастасия Костенко прокомментировала скандал вокруг поездки Дмитрия Тарасова в Сочи
Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, впервые подробно отреагировала на резонансную историю, связанную с поездкой её мужа в Сочи. В своём Telegram-канале она отметила, что в их семье царит полное взаимопонимание, а обвинения, прозвучавшие в адрес Тарасова, не соответствуют действительности.
Напомним, летом в сети активно обсуждали появление бывшего супруга Ольги Бузовой на пляже в компании девушек — Натальи Свистуновой и Кристины Смит. По словам девушек, Тарасов якобы проявлял инициативу для продолжения общения, от чего они отказались.
Костенко заявила, что вся эта история выглядит как попытка получить внимание за счёт её семьи. Она добавила, что Дмитрий изначально не собирался вступать в публичную полемику, однако под натиском домыслов и слухов пара решила всё же обозначить свою позицию. По мнению Анастасии, происходящее стало напоминать странную попытку пиара со стороны людей, не имеющих к ним отношения.
Модель уточнила, что её муж провёл в Сочи всего пару дней и находился там исключительно по деловым вопросам. Он был постоянно на связи с семьёй, участвовал в рабочих переговорах, а один визит в развлекательное заведение, по словам самого Тарасова, оказался неудачным — он отметил «странную» атмосферу и быстро ушёл.
Костенко подчеркнула, что в их семье есть доверие, и она уверена в словах супруга.
