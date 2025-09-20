Анастасия Костенко прокомментировала скандал вокруг поездки Дмитрия Тарасова в Сочи

20 сентября 2025, 14:43

Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о доверии в семье

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, впервые подробно отреагировала на резонансную историю, связанную с поездкой её мужа в Сочи. В своём Telegram-канале она отметила, что в их семье царит полное взаимопонимание, а обвинения, прозвучавшие в адрес Тарасова, не соответствуют действительности.