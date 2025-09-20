Певица Ханна рассказала о своих бьюти-привычках и источниках вдохновения

20 сентября 2025, 14:14

Ханна призналась, что сияющая кожа и хорошее настроение — результат любви к себе

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна в очередной раз поделилась с поклонниками личными секретами красоты и внутренней гармонии. В ответ на вопрос в социальных сетях о том, как ей удаётся выглядеть свежо и счастливо, артистка отметила, что важную роль играет стабильная бьюти-рутина.