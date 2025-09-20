Певица Ханна рассказала о своих бьюти-привычках и источниках вдохновения
Певица Ханна в очередной раз поделилась с поклонниками личными секретами красоты и внутренней гармонии. В ответ на вопрос в социальных сетях о том, как ей удаётся выглядеть свежо и счастливо, артистка отметила, что важную роль играет стабильная бьюти-рутина.
Однако, по её словам, сияющая кожа — это не только результат ухода за собой. Ханна считает, что настроение и внешний вид во многом зависят от окружения: рядом с ней — любимый мужчина, который не жалеет тёплых слов, а также любимая работа, вдохновляющая каждый день.
Артистка призналась, что старается жить с благодарностью, не оглядываясь на мнения окружающих. Она утверждает, что стремится проживать каждый день по максимуму и постоянно работает над собой, чтобы становиться лучше.
Ханна также подчеркнула важность умения слушать себя и удовлетворять свои желания без откладывания: если хочется что-то сделать — нужно делать, если хочется надеть — нужно надевать. По мнению певицы, это и есть путь к внутреннему балансу.
