Надежда Сысоева вспомнила, как работала по ночам на фейсконтроле в клубе
Надежда Сысоева рассказала, как начинался её путь после переезда из Красноярска
Комикесса и звезда Comedy Woman Надежда Сысоева откровенно рассказала о первых шагах в столице, куда переехала из Красноярска в возрасте 21 года. В интервью проекту «5 книг» на телеканале «Ключ» артистка поделилась, с какими профессиями ей пришлось столкнуться до того, как она попала на телевидение.
По словам Сысоевой, сначала она устроилась работать воспитателем в детский сад. Благодаря музыкальному образованию, она могла проводить с детьми занятия по музыке. Однако были в её биографии и менее предсказуемые эпизоды.
«У меня есть музыкальное образование, поэтому могла вести занятия музыкой. Ночная работа у меня была — фейсконтроль в клубе», — с улыбкой вспомнила Надежда, говоря о необходимости совмещать разные подработки.Параллельно она занималась организацией мероприятий — именно тогда ей пришлось проявить максимум изобретательности. Артистка вспоминает, что на одни заказы приходилось искать несколько бочек мёда, а на другие — целую упряжку из 13 оленей. Сысоева отметила, что такой опыт научил её креативному мышлению и гибкости.