Надежда Сысоева вспомнила, как работала по ночам на фейсконтроле в клубе

20 сентября 2025, 13:36

Надежда Сысоева рассказала, как начинался её путь после переезда из Красноярска

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Комикесса и звезда Comedy Woman Надежда Сысоева откровенно рассказала о первых шагах в столице, куда переехала из Красноярска в возрасте 21 года. В интервью проекту «5 книг» на телеканале «Ключ» артистка поделилась, с какими профессиями ей пришлось столкнуться до того, как она попала на телевидение.





По словам Сысоевой, сначала она устроилась работать воспитателем в детский сад. Благодаря музыкальному образованию, она могла проводить с детьми занятия по музыке. Однако были в её биографии и менее предсказуемые эпизоды.





«У меня есть музыкальное образование, поэтому могла вести занятия музыкой. Ночная работа у меня была — фейсконтроль в клубе», — с улыбкой вспомнила Надежда, говоря о необходимости совмещать разные подработки.