Анастасия Костенко раскрыла секрет счастливых отношений с Дмитрием Тарасовым

Стилист Влад Лисовец известен своими смелыми экспериментами в одежде. Он не стесняется критиковать образы звезд российской эстрады, однако о личной жизни предпочитает молчать. На днях он шокировал публику признанием в том, что у него есть дети, которых он видел только на фото. Как живет главный стилист Москвы сейчас и почему о нем начали забывать, рассказывает «Радио 1».