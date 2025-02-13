Анастасия Костенко раскрыла секрет счастливых отношений с Дмитрием Тарасовым

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* @ kostenko.94)
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стараются радовать друг друга, а тех, кто их критикует, называют «душнилами».
Футболист и обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия-2014» вместе уже семь лет. Их отношения начались в период, когда Тарасов ещё был женат на певице Ольге Бузовой, однако их брак стремительно шёл под откос. По крайней мере, так тогда думал Дмитрий. Для Ольги же его роман на стороне оказался большим ударом.
Отношениям Тарасова и Костенко не прочили ничего хорошего, хейтеры напоминали, что на чужом горе счастья не построишь, прогнозировали, что их брак протянется только год-два. Однако паре удалось сохранить союз, а их любовь прошла все проверки временем.
Им удалось не только создать крепкую семью, но и родить четверых детей: двух дочек и двух сыновей. Теперь девушка намекает, что не против стать мамой и в пятый раз. Дмитрия это нисколько не пугает, он, кажется, разделяет желание жены.
Несмотря на то, что пара продолжает доказывать подписчикам, что их любовь искренняя и крепкая, им то и дело приходят негативные сообщения от хейтеров, обвиняющих семью в постановочных видео и натянутых улыбках.
А, между прочим, Тарасов ради любимой жены готов отменить все свои планы, проснуться в шесть утра и отправиться с ней на фотосессию.
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*запрещён в РФ
Отношениям Тарасова и Костенко не прочили ничего хорошего, хейтеры напоминали, что на чужом горе счастья не построишь, прогнозировали, что их брак протянется только год-два. Однако паре удалось сохранить союз, а их любовь прошла все проверки временем.
Им удалось не только создать крепкую семью, но и родить четверых детей: двух дочек и двух сыновей. Теперь девушка намекает, что не против стать мамой и в пятый раз. Дмитрия это нисколько не пугает, он, кажется, разделяет желание жены.
Несмотря на то, что пара продолжает доказывать подписчикам, что их любовь искренняя и крепкая, им то и дело приходят негативные сообщения от хейтеров, обвиняющих семью в постановочных видео и натянутых улыбках.
А, между прочим, Тарасов ради любимой жены готов отменить все свои планы, проснуться в шесть утра и отправиться с ней на фотосессию.
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«Такое видео испоганить!»: Костенко снова воюет с хейтерами, отрицающими их с Тарасовым любовь
«Это должно было как-то караться»: Отар Кушанашвили ополчился против Дмитрия Тарасова и T-Killah
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова