«Такое видео испоганить!»: Костенко снова воюет с хейтерами, отрицающими их с Тарасовым любовь

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @kostenko94)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе уже семь лет. Они вместе вопреки прогнозам хейтеров. Недавно пара устроила себе мини-медовый месяц, супруги отправились в Дубай и наслаждаются друг другом.
В соцсетях Костенко и Тарасов поделились роликом встречи в аэропорту. Дмитрий ждал жену с букетом и табличкой «любимая». В комментариях под видео многие подписчики не удержались от едких замечаний.
По словам хейтеров, на публику супруги «сыграли большую любовь». Все действо разворачивается под песню Жени Трофимова «Самолеты».
Одна из подписчиц написала: «Такую песню испоганить!». Анастасия же решила не молчать и ответить завистнице: «Такое видео испоганить своим комментом!».
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*Запрещен в РФ
По словам хейтеров, на публику супруги «сыграли большую любовь». Все действо разворачивается под песню Жени Трофимова «Самолеты».
Одна из подписчиц написала: «Такую песню испоганить!». Анастасия же решила не молчать и ответить завистнице: «Такое видео испоганить своим комментом!».
Однако стоит отметить, что большинство пользователей вступились за пару.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова