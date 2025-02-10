«Больше страдает женщина»: Мать четверых детей Костенко заговорила о проблемах в браке с Тарасовым

Анастасия Тарасова (Костенко) (Фото: В Контакте @nastusha_kostenko)
Модель и блогер Анастасия Тарасова (Костенко) воспитывает четверых детей, рождённых в браке с бывшим футболистом столичного «Локомотива» и сборной страны Дмитрием Тарасовым. Многодетная мама призналась, что рождение ребёнка всегда обостряет проблемы в семье и создаёт трудности, если раньше их не было.
В своём блоге вторая вице-мисс России 2014 года часто делится с подписчиками подробностями жизни своих детей. Можно сказать, что отпрыски звёздной четы растут на глазах у почтеннейшей публики, отмечает издание Woman.ru. Большинство считают Костенко прекрасной и заботливой матерью, хвалят её, а другие, напротив, недовольны её методами.
Рождение детей обостряет противоречия, неизбежно возникающие время от времени между супругами, уверена Анастасия. Появление малыша легко может не сплотить его родителей, а наоборот отдалить их друг от друга.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: ВКонтакте @nastusha_kostenko)
Исходя из собственного опыта, она признала, что материнство сделало её более сентиментальной и активной, а в её жизни появились новые страхи. При этом Настя отметила важность того, чтобы не уродовать маленького человека гипер-опекой, а помнить, что он тоже личность, пусть и пока ещё только развивающаяся. Она также отметила, что никакая подготовка к рождению малыша не предусмотрит все коррективы, которые порой вносит сама жизнь.
Семья Тарасов и Костенко часто подвергается нападкам хейтеров. Пара успешно противостоит нападкам недоброжелателей, защищая себя, друг друга и своих детей — троих дочерей и сына Лёшу, который с недавнего времени начал заниматься футболом, как папа.
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Рождение детей обостряет противоречия, неизбежно возникающие время от времени между супругами, уверена Анастасия. Появление малыша легко может не сплотить его родителей, а наоборот отдалить их друг от друга.
«Ребенок — не цемент для ваших партнерских стен, более того, он оголит все проблемы, поэтому к такому шагу должны быть готовы оба. Мы оба были готовы, оба прошли трансформацию и приняли новый ритм жизни и ответственность», — написала жена футболиста.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: ВКонтакте @nastusha_kostenko)
Исходя из собственного опыта, она признала, что материнство сделало её более сентиментальной и активной, а в её жизни появились новые страхи. При этом Настя отметила важность того, чтобы не уродовать маленького человека гипер-опекой, а помнить, что он тоже личность, пусть и пока ещё только развивающаяся. Она также отметила, что никакая подготовка к рождению малыша не предусмотрит все коррективы, которые порой вносит сама жизнь.
«Больше всего в браке и материнстве эмоционально страдает женщина, мужчина же чувствует своим долгом зарабатывать больше, на нем немного другая ответственность», — заключила модель и блогер.
Семья Тарасов и Костенко часто подвергается нападкам хейтеров. Пара успешно противостоит нападкам недоброжелателей, защищая себя, друг друга и своих детей — троих дочерей и сына Лёшу, который с недавнего времени начал заниматься футболом, как папа.
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Александр Бойцов