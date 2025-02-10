«Больше страдает женщина»: Мать четверых детей Костенко заговорила о проблемах в браке с Тарасовым

Модель и блогер Анастасия Тарасова (Костенко) воспитывает четверых детей, рождённых в браке с бывшим футболистом столичного «Локомотива» и сборной страны Дмитрием Тарасовым. Многодетная мама призналась, что рождение ребёнка всегда обостряет проблемы в семье и создаёт трудности, если раньше их не было.