«Это должно было как-то караться»: Отар Кушанашвили ополчился против Дмитрия Тарасова и T-Killah

Отар Кушанашвили (фото: Instagram* @otar.kushanashvili)
Ещё совсем недавно футболист Дмитрий Тарасов и телеведущий Отар Кушанашвили тепло общались и даже сотрудничали в рамках футбольной медиалиги. Однако в последнее время их отношения накалились.
Дмитрий Тарасов (фото: Telegram @tarasovdima23)
Борющийся с онкологическим заболеванием шоумен дал понять, что Тарасов не оказал ему поддержку в тяжёлый период лечения, когда Отар перенёс несколько операций и непростую реабилитацию. То же самое касается и друга Тарасова – рэпера T-Killah. Они оба пытались построить карьеру в сфере медийного футбола, но потерпели крах. Отар убеждён, что это расплата за несправедливое отношение к нему.
Он подчеркнул, что неудачи будут преследовать Дмитрия и Александра до тех пор, пока они не обратят внимание на его «вопли».
Напомним, что первое время Тарасов поддерживал Кушанашвили и даже восхищался его мужеством. Однако вскоре, по всей видимости, забыл о товарище.
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*запрещён в РФ
Борющийся с онкологическим заболеванием шоумен дал понять, что Тарасов не оказал ему поддержку в тяжёлый период лечения, когда Отар перенёс несколько операций и непростую реабилитацию. То же самое касается и друга Тарасова – рэпера T-Killah. Они оба пытались построить карьеру в сфере медийного футбола, но потерпели крах. Отар убеждён, что это расплата за несправедливое отношение к нему.
«Донесите мою точку зрения до прервавших со мной связь Димы Тарасова и Сани T-Killah. То, что они первые вылетели из Суперкубка, закономерность. Мои 500 обращений к ним в момент, когда я борюсь сами знаете с чем, остались без результата. А я – первый в истории медиалиги талисман на удачу. Дима Тарасова и T-Killah не отвечают ни на один из моих сигналов, что должно было как-то караться», – заявил 54-летний журналист.T-Killah (фото: Telegram @tkillah)
Он подчеркнул, что неудачи будут преследовать Дмитрия и Александра до тех пор, пока они не обратят внимание на его «вопли».
Напомним, что первое время Тарасов поддерживал Кушанашвили и даже восхищался его мужеством. Однако вскоре, по всей видимости, забыл о товарище.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова