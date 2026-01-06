Анастасия Костенко резко высказалась о дочери Дмитрия Тарасова от бывшей жены
Модель Анастасия Костенко объяснила в личном блоге, почему не подарила щенка старшей дочери Дмитрия Тарасова.
Модель отметила, что 16-летняя Ангелина живет с родной матерью, Оксаной Пономаренко. У Тарасова и Костенко есть четверо общих детей: Милана, Ева, Алексей и Ярослав.
Ранее Анастасия показала в соцсетях, как подарила щенков породы мальтипу своей младшей сестре Дарине и дочери Еве. После этого подписчики спросили у модели, почему такой же подарок не получила Ангелина.
«У дочери вообще-то есть мама, с которой она живёт», — резко ответила Костенко на вопрос.При этом один из блогеров обратил внимание, что семья отдала своего лабрадора отцу Анастасии и завела новых собак. Костенко прокомментировала это в своём стиле, предложив подписчику найти для большой семьи с четырьмя детьми арендуемое жилье в посёлке, где разрешены крупные породы собак.