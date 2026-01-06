Долина заказала три грузовика для вывоза вещей из квартиры, но не уложилась в срок

06 января 2026, 02:21

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Переезд певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках вступил в завершающую стадию. Издание Life.ru сообщило подробности о том, как освобождается жильё.





Согласно материалу, артистка уже воспользовалась тремя грузовыми автомобилями — двумя «газелями» и микроавтобусом — для вывоза части имущества, включая костюмные стойки, мешки, коробки и предметы мебели.



Однако завершить весь процесс в оговорённый срок, к 5 января, певице не удалось. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что Долина попросила перенести дату окончательного переезда на 9 января.



