Долина заказала три грузовика для вывоза вещей из квартиры, но не уложилась в срок
Переезд певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках вступил в завершающую стадию. Издание Life.ru сообщило подробности о том, как освобождается жильё.
Согласно материалу, артистка уже воспользовалась тремя грузовыми автомобилями — двумя «газелями» и микроавтобусом — для вывоза части имущества, включая костюмные стойки, мешки, коробки и предметы мебели.
Однако завершить весь процесс в оговорённый срок, к 5 января, певице не удалось. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что Долина попросила перенести дату окончательного переезда на 9 января.
В качестве вероятной причины «задержки» называется большой объём оставшихся вещей, которые певица не успевает переместить. Также существует версия, что народная артистка РФ намеренно затягивает процесс.
Напомним, что 25 декабря 2025 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил выселить Долину из купленной у нее столичной квартиры, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку звезды.
Ранее адвокат Денис Хмелевской объяснил, что при желании Долина сможет проживать в проданной квартире в Хамовниках до конца января. Причина проста: даже если Лурье начнет процедуру принудительного выселения певицы, это займёт не менее нескольких недель.