Ксения Собчак получила иск от страховой компании

РИА Новости: страховая компания подала иск к Собчак по имущественному вреду
Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Страховая компания направила в суд Москвы иск о возмещении имущественного вреда к журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.



Гражданин Соколов выступает вторым ответчиком в этом судебном деле. Подробности имущественных требований и их сумма не разглашаются в открытых источниках. Исковое заявление было подано в суд в октябре, а первое слушание по делу запланировано на 26 января.

Ранее между Собчак и Соколовым уже возникал судебный спор: Пресненский суд Москвы удовлетворил иск телеведущей, лишив Соколова права пользования её квартирой и сняв его с регистрационного учёта.

Новый иск добавляет финансовый аспект к ранее существовавшему жилищному конфликту.

Екатерина Коршунова

