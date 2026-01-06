Ксения Собчак получила иск от страховой компании
Страховая компания направила в суд Москвы иск о возмещении имущественного вреда к журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.
Гражданин Соколов выступает вторым ответчиком в этом судебном деле. Подробности имущественных требований и их сумма не разглашаются в открытых источниках. Исковое заявление было подано в суд в октябре, а первое слушание по делу запланировано на 26 января.
Ранее между Собчак и Соколовым уже возникал судебный спор: Пресненский суд Москвы удовлетворил иск телеведущей, лишив Соколова права пользования её квартирой и сняв его с регистрационного учёта.
Новый иск добавляет финансовый аспект к ранее существовавшему жилищному конфликту.
