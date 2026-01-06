«Они опасны для жизни»: Бывшая жена Гогунского сломала позвоночник на катке

06 января 2026, 08:26

Ирина Маирко получила перелом позвоночника после падения на катке в «Лужниках»

Ирина Маирко (Фото: Instagram* @mairka_ira)

Бывшая жена актёра Виталия Гогунского Ирина Маирко получила перелом позвонков после падения на катке в «Лужниках». Инцидент произошёл, когда она решила отдохнуть, присев на скамейку. Об этом стало известно из личного блога Ирины.





Маирко активно каталась на открытом катке. После падения женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у неё перелом поперечных отрезков первого и второго поясничных позвонков. Сейчас Ирина находится в больнице.



Мама певицы Миланы Стар заявила, что конструкция скамеек представляет опасность.

«Сделаны совершенно без соблюдения техники безопасности. С этим мне ещё предстоит разобраться», — написала она.