Агент Андрея Свиридова об ампутации стопы актера: «Это неправда»

Агент Андрея Свиридова опроверг слухи об ампутации стопы актера
Слухи о том, что актер Андрей Свиридов может лишиться стопы из-за тяжелой формы диабета, неправдивы. Об этом заявил его агент Макс Горский в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Горского, угроза ампутации существовала около пяти лет назад, но все обошлось. Он также отметил, что сейчас с артистом все хорошо.
«Это неправда, Андрей себя чувствует прекрасно. Это новость пятилетней давности точно, потому что действительно, по мнению врачей, такая угроза была. Но диагноз не подтвердился, и конечно же, от ампутации Андрей отказался и прекрасно живет со стопой», — сказал собеседник издания.Напомним, телеграм-канал Mash писал, что звезда «Универа» столкнулся с «диабетической стопой» — на коже появились открытые язвы, которые почти не заживают. В связи с этим, уточнял источник, Свиридов проходит обследование, чтобы спасти ногу.