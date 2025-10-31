Агент Андрея Свиридова об ампутации стопы актера: «Это неправда»

31 октября 2025, 17:02

Агент Андрея Свиридова опроверг слухи об ампутации стопы актера

Андрей Свиридов (Фото: Инстаграм*/sviridov_andrei)

Слухи о том, что актер Андрей Свиридов может лишиться стопы из-за тяжелой формы диабета, неправдивы. Об этом заявил его агент Макс Горский в беседе с «Газетой.Ru».





По словам Горского, угроза ампутации существовала около пяти лет назад, но все обошлось. Он также отметил, что сейчас с артистом все хорошо.

«Это неправда, Андрей себя чувствует прекрасно. Это новость пятилетней давности точно, потому что действительно, по мнению врачей, такая угроза была. Но диагноз не подтвердился, и конечно же, от ампутации Андрей отказался и прекрасно живет со стопой», — сказал собеседник издания.