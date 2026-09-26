Анастасия Решетова планирует удалить импланты из груди после родов

26 сентября 2026, 17:16

Анастасия Решетова хочет отказаться от грудных имплантов после рождения детей

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова задумалась о возвращении к натуральной внешности и планирует в будущем удалить грудные импланты. Однако модель намерена сделать это не сейчас — главным условием для неё остаются беременность и рождение ребёнка.