Анастасия Решетова планирует удалить импланты из груди после родов
Анастасия Решетова задумалась о возвращении к натуральной внешности и планирует в будущем удалить грудные импланты. Однако модель намерена сделать это не сейчас — главным условием для неё остаются беременность и рождение ребёнка.
По словам Анастасии в соцсетях, сначала она хочет родить и выкормить малыша, а уже после этого готова решиться на операцию. При этом модель не исключает, что на одном ребёнке семья может не остановиться.
Анастасия допускает, что сразу после рождения второго малыша может задуматься и о третьем ребёнке. Таким образом, планы на материнство для неё сейчас напрямую связаны и с решением отказаться от имплантов.
Личная жизнь модели также активно развивается. В январе возлюбленный Решетовой Владислав Абрамян сделал ей предложение. Мужчина — сын президента Всемирного армянского конгресса и основателя строительной компании «Согласие».
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