Продюсер предрёк незавидное будущее решившей вернуться в РФ Екатерине Варнаве
Продюсер Рудченко: Варнаву ждёт падение популярности
Продюсер Павел Рудченко заявил, что российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву ждёт падение популярности.
Варнава выразила готовность вернуться в Москву для выступления на корпоративах за 2,8 млн рублей. В беседе с NEWS.ru Рудченко заявил, что звезда пользуется былыми заслугами для поддержания имиджа.
«Варнава нигде не светится, не выпускает никакой контент, и это как раз-таки провоцирует затухание её карьеры. То есть, по сути, она сейчас едет на былых заслугах. Благодаря этому она пока зарабатывает на российской и советской эмиграции. Но это продлится недолго. Обычно за 2-3 года о таких артистах прошлого начинают забывать», — рассказал эксперт.Продюсер отметил, что Варнава использует необоснованный прайс за свои выступления. По его мнению, заинтересованными клиентами ведущей останутся только самые преданные поклонники.