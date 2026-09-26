«Музыка не любит лени»: Тима Белорусских раскрыл главный совет отца

26 сентября 2026, 15:58

Певец Тима Белорусских рассказал, чему отец научил его в музыкальной карьере

Тима Белорусских (Фото: Instagram* / @timabelorusskih)

Тима Белорусских признался, что главным наставником для него в музыке всегда был отец. Именно от него исполнитель хита «Мокрые кроссы» получил самые важные советы, которые помогают ему в работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артиста, отец с детства учил его терпению и усидчивости. Он объяснял сыну, что музыка требует серьёзного отношения и не терпит ленивого подхода.



Белорусских также рассказал, как относится к хейту и слухам о себе. Артист признался, что порой о нём распространяют настолько нелепые истории, что он сам не может не посмеяться.





«Придумали, что у меня была неплохая карьера футболиста. Но она неплохая только тогда, когда я в FIFA играю», — пошутил Тима.