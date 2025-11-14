«Из-за неуверенности в себе»: Анастасия Решетова показала архивное фото до ринопластики
Модель Анастасия Решетова поделилась снимком 18-летней себя
Бывшая избранница Тимати, модель и блогер Анастасия Решетова опубликовала редкий архивный снимок времён своей юности в соцсетях.
На фото запечатлена 18-летняя Анастасия — ещё до ринопластики.
Модель призналась, что решилась на операцию из-за негативных комментариев окружающих.
«Красивые девочки делают себя ещё красивее просто из-за неуверенности в себе. Я бы сейчас не пошла на операцию из-за одного какого-то «неудачного ракурса», как мне тогда сказали», — рассказала она.Решетова также вспомнила период беременности.
«У меня была очень красивая беременность. Помню, что с 3-4 месяца начала прям заметно хорошеть. Видимо, гормоны выровнялись удачно», — поделилась модель.