Достижения.рф

«Из-за неуверенности в себе»: Анастасия Решетова показала архивное фото до ринопластики

Модель Анастасия Решетова поделилась снимком 18-летней себя
Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Бывшая избранница Тимати, модель и блогер Анастасия Решетова опубликовала редкий архивный снимок времён своей юности в соцсетях.



На фото запечатлена 18-летняя Анастасия — ещё до ринопластики.

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)
Модель призналась, что решилась на операцию из-за негативных комментариев окружающих.

«Красивые девочки делают себя ещё красивее просто из-за неуверенности в себе. Я бы сейчас не пошла на операцию из-за одного какого-то «неудачного ракурса», как мне тогда сказали», — рассказала она.
Решетова также вспомнила период беременности.

«У меня была очень красивая беременность. Помню, что с 3-4 месяца начала прям заметно хорошеть. Видимо, гормоны выровнялись удачно», — поделилась модель.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0