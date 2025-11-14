Режиссёр Джастин Бальдони подал новый иск против актрисы Блейк Лайвли
Режиссёр Джастин Бальдони, проигравший предыдущий суд Блейк Лайвли, решил продолжить борьбу и подал новый иск к актрисе. Об этом сообщает People.
По его версии, Лайвли поцеловала его в фильме «Всё закончится на нас» не по сценарию, хотя этот фрагмент был вырезан из финальной версии картины. Судебное разбирательство назначено на март.
В ходатайстве Бальдони приложил видеозапись, которая, по словам его адвокатов, подтверждает, что Лайвли «контролировала процесс» и «сама добавила момент, в котором её персонаж целовал персонажа Бальдони в каждом дубле, хотя изначально этого поцелуя не было».
Напомним, ранее актриса первой подала иск против режиссёра и команды проекта, обвиняя их в сексуальных домогательствах. В конце октября суд отклонил ответные иски Бальдони, закрепив победу Лайвли.
