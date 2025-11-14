Режиссёр Джастин Бальдони подал новый иск против актрисы Блейк Лайвли

14 ноября 2025, 21:18

Режиссёр Джастин Бальдони: актриса Блейк Лайвли поцеловала меня не по сценарию

Блейк Лайвли (Фото: Instagram* / @blakelively)

Режиссёр Джастин Бальдони, проигравший предыдущий суд Блейк Лайвли, решил продолжить борьбу и подал новый иск к актрисе. Об этом сообщает People.