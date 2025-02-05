«Сыновья вначале хотят жениться на матери»: сын Тимати удивил Анастасию Решетову

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)
Анастасия Решетова поделилась с подписчиками высказыванием пятилетнего сына от Тимати, которое ее очень удивило.
«Мама, все сыновья вначале хотят жениться на своей матери. А потом их желания меняются! Я хотел жениться на тебе с момента, когда мне исполнился один год. Но потом мне исполнится 20 лет, и я передумаю», — процитировала Решетова слова сына в соцсети.
Ранее она нервничала и скучала по сыну, когда Тимати забирал его на каникулы и делилась своими чувствами со своими подписчиками. Однако в последнее время девушка успокоилась. Недавно мальчик был во Франции с отцом, при этом Решетова в соцсети эту ситуацию не комментировала.
Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась фанатам, что не может сохранять душевное равновесие и из-за этого посещает психотерапевта.
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