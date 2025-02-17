«В детстве очень сильно горбилась»: бывшая Тимати Решетова поделилась, что ее дразнили из-за высокого роста

Анастасия Решетова (Фото: Телеграм @reshetovalife)
Экс супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила в своем Teлеграм-канале пост, в котором рассказала о своем росте. Выяснилось, что в детстве будущая модель очень комплексовала из-за него. В школьные годы она подвергалась издевательствам со стороны ребят.
Решетова поделилась, что ей даже приходилось горбиться, чтобы скрыть свой высокий рост и быть как сверстники. В результате это привело к плачевным последствиям — она заработала сутулость и искривление.
Чтобы исправить здоровье, девушка начала заниматься растяжкой. Благодаря ей, как пишет бывшая возлюбленная Тимати, получилось стать гибкой, более плавной в движениях и избавиться от зажатости.
Еще Решетова работала с проблемой на психологическом уровне.
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«Это сейчас я понимаю, что высокие девушки великолепны, но в детстве очень сильно горбилась, чтобы хоть как-то скрыть свой рост», — подчеркнула Решетова.
Чтобы исправить здоровье, девушка начала заниматься растяжкой. Благодаря ей, как пишет бывшая возлюбленная Тимати, получилось стать гибкой, более плавной в движениях и избавиться от зажатости.
Еще Решетова работала с проблемой на психологическом уровне.
«Как видите, теперь в моем гардеробе есть туфли на каблуке, и меня совершенно не смущает мой рост (180 см)», — обратила внимание Анастасия.
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Ольга Енгалычева