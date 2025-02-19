«Мне все равно»: Алсу заявила, что ее не задевают новые нападки Решетовой

Алсу (Фото: Telegram @alsouofficial)
Певица Алсу заявила, что ее никак не волнуют новые нападки со стороны Анастасии Решетовой.
Напомним, в конце января Решетова вновь припомнила давние обиды Алсу на своем дне рождения, иронично отметив, что ее, вероятно, перепутали с какой-то певицей, когда пригласили на сцену.
По словам певицы, сейчас она может полностью заниматься карьерой, так как дети уже выросли, а брак остался позади.
Певица добавила, что наслаждается этим моментом.
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«Ты пытаешься меня спровоцировать на скандальчик. Не получится! Мне было все равно. Если кто-то пытается пиариться на моем имени, на какой-то ситуации, это их право. Меня это никак не задевает, не волнует», — заявила она в интервью «ШБ-шоу».
По словам певицы, сейчас она может полностью заниматься карьерой, так как дети уже выросли, а брак остался позади.
«В браке у меня были какие-то ограничения. Я соскучилась по профессии, да и дети подросли, уже не требуют такого внимания с моей стороны. У меня появилось больше времени заняться своей карьерой, наверстать упущенное», — пояснила Алсу.
Певица добавила, что наслаждается этим моментом.
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Элина Позднякова