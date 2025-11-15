Анастасия Решетова рассказала, что хочет защитить сына Ратмира от «контентной иглы»
Анастасия Решетова решила ограничить сына от гаджетов
Модель и предприниматель Анастасия Решетова рассказала, что всерьёз занялась вопросами цифровой гигиены своего сына Ратмира, который в следующем году пойдёт в школу. Об этом она сообщила в соцсетях.
Звезда уверена, что сейчас важно подготовить ребёнка к будущим нагрузкам и научить его сосредотачиваться без постоянного переключения на телефон.
«Со следующего года мой сын поступает в школу. Это значит, что будет повышенная нагрузка, и требуется больше внимания и концентрации», — отметила Решетова.Она призналась, что современные дети проводят огромные объёмы времени за смартфонами — в бесконечных рилсах, лайках и уведомлениях, которые «стреляют» дофамином и формируют зависимость от быстрой стимуляции. В такие моменты, по словам Анастасии, ребёнку становится трудно сосредоточиться на уроках.
Чтобы предотвратить проблемы в будущем, Решетова вводит новое правило в семье: не более 15 минут экранного времени в день, а при необходимости — и полное ограничение.