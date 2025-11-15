Анастасия Решетова рассказала, что хочет защитить сына Ратмира от «контентной иглы»

15 ноября 2025, 11:40

Анастасия Решетова решила ограничить сына от гаджетов

Анастасия Решетова с сыном (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель и предприниматель Анастасия Решетова рассказала, что всерьёз занялась вопросами цифровой гигиены своего сына Ратмира, который в следующем году пойдёт в школу. Об этом она сообщила в соцсетях.





Звезда уверена, что сейчас важно подготовить ребёнка к будущим нагрузкам и научить его сосредотачиваться без постоянного переключения на телефон.





«Со следующего года мой сын поступает в школу. Это значит, что будет повышенная нагрузка, и требуется больше внимания и концентрации», — отметила Решетова.