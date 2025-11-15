Киркоров признался, что ему сильно не хватает отца в преддверии новогодних концертов

15 ноября 2025, 02:30

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал о том, что ему не хватает отца. Народный артист России признался, что особенно сильно чувствует отсутствие Бедроса Киркорова в своей жизни в преддверии новогодних концертов. Его слова приводит издание «Super.ru».





Киркоров вспомнил в разговоре с журналистами на премии OK! Awards «Больше чем звёзды», как отец всегда сидел в первом ряду на всех его выступлениях.





«Я даже не представляю, как сейчас буду петь последние дни зимы в Москве, а его не будет. Странные ощущения были у меня, конечно, перед гастролями», — поделился артист.