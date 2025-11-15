Киркоров признался, что ему сильно не хватает отца в преддверии новогодних концертов
Певец Филипп Киркоров рассказал о том, что ему не хватает отца. Народный артист России признался, что особенно сильно чувствует отсутствие Бедроса Киркорова в своей жизни в преддверии новогодних концертов. Его слова приводит издание «Super.ru».
Киркоров вспомнил в разговоре с журналистами на премии OK! Awards «Больше чем звёзды», как отец всегда сидел в первом ряду на всех его выступлениях.
«Я даже не представляю, как сейчас буду петь последние дни зимы в Москве, а его не будет. Странные ощущения были у меня, конечно, перед гастролями», — поделился артист.
По словам Киркорова, Бедрос обычно ездил с ним в гастрольные туры, всячески поддерживал сына и активно общался с творческим коллективом. Теперь же отца рядом нет, и Филипп не может не грустить, особенно — в моменты, которые остро напоминают об утрате.
Напомним, что народного артиста Российской Федерации Бедроса Киркорова не стало 18 марта 2025 года. Он умер дома в окружении родных и семьи. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.