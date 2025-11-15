Яна Рудковская отдыхает в Париже в номере за 850 тысяч рублей в сутки

15 ноября 2025, 11:27

Яна Рудковская отдыхает в Париже в отеле с двумя мишленовскими ресторанами

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская отправилась на отдых в Париж и остановилась в своём любимом отеле — легендарном Le Bristol. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».