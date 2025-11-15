Яна Рудковская отдыхает в Париже в номере за 850 тысяч рублей в сутки
Яна Рудковская отправилась на отдых в Париж и остановилась в своём любимом отеле — легендарном Le Bristol. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Для поездки продюсер выбрала один из самых роскошных номеров — Suite Lumière. Стоимость проживания в нём начинается от 9 тыс. евро за ночь, то есть около 850 тысяч рублей в сутки.
Гости отеля могут воспользоваться инфраструктурой уровня люкс — на территории находятся сразу два мишленовских ресторана, а также СПА, сады и крытый бассейн с видом на Эйфелеву башню.
Ранее стало известно, что Яна Рудковская всё ещё восстанавливается после травмы левой руки, которую получила летом во время игры в падел-теннис.
