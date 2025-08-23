Анастасия Решетова рассказала, какие процедуры помогают ей сохранять красоту

23 августа 2025, 14:49

Анастасия Решетова призналась, что регулярно делает инъекции и корректирует губы

Анастасия Решетова (Фото: Telegram / @reshetovalife)

Анастасия Решетова откровенно поделилась с подписчиками своими привычками в сфере ухода за внешностью.





В соцсетях экс-возлюбленная Тимати показала, как проходит процедуры у косметолога, и открыто рассказала, какие методы считает для себя эффективными.



Модель призналась, что регулярно делает инъекции витаминных коктейлей, плазмотерапию и использует экзосомы для укрепления волос. Но, по её словам, самой важной процедурой остаётся коррекция верхней губы.





«С 18 лет её подкалываю, потому что натуральная верхняя заметно меньше нижней», — объяснила Анастасия.