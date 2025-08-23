Достижения.рф

Анастасия Решетова рассказала, какие процедуры помогают ей сохранять красоту

Анастасия Решетова призналась, что регулярно делает инъекции и корректирует губы
Анастасия Решетова (Фото: Telegram / @reshetovalife)

Анастасия Решетова откровенно поделилась с подписчиками своими привычками в сфере ухода за внешностью.



В соцсетях экс-возлюбленная Тимати показала, как проходит процедуры у косметолога, и открыто рассказала, какие методы считает для себя эффективными.

Модель призналась, что регулярно делает инъекции витаминных коктейлей, плазмотерапию и использует экзосомы для укрепления волос. Но, по её словам, самой важной процедурой остаётся коррекция верхней губы.

«С 18 лет её подкалываю, потому что натуральная верхняя заметно меньше нижней», — объяснила Анастасия.
Победительница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» также подчеркнула, что не решалась на использование радиеса и полимолочной кислоты. Она объяснила это тем, что ей пока не исполнилось 30 лет, а влияние кальция гидроксиапатита на мягкие ткани до конца не изучено, поэтому у неё остаются сомнения.

Решетова не стала скрывать и более серьёзные изменения внешности: среди них — филлеры в губы и коррекция кончика носа. Однако последнее вмешательство она теперь считает излишним. По её словам, тогда на неё повлияли окружающие, но со временем она осознала, что жалеет об этом решении.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0