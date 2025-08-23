Анастасия Решетова рассказала, какие процедуры помогают ей сохранять красоту
Анастасия Решетова призналась, что регулярно делает инъекции и корректирует губы
Анастасия Решетова откровенно поделилась с подписчиками своими привычками в сфере ухода за внешностью.
В соцсетях экс-возлюбленная Тимати показала, как проходит процедуры у косметолога, и открыто рассказала, какие методы считает для себя эффективными.
Модель призналась, что регулярно делает инъекции витаминных коктейлей, плазмотерапию и использует экзосомы для укрепления волос. Но, по её словам, самой важной процедурой остаётся коррекция верхней губы.
«С 18 лет её подкалываю, потому что натуральная верхняя заметно меньше нижней», — объяснила Анастасия.Победительница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» также подчеркнула, что не решалась на использование радиеса и полимолочной кислоты. Она объяснила это тем, что ей пока не исполнилось 30 лет, а влияние кальция гидроксиапатита на мягкие ткани до конца не изучено, поэтому у неё остаются сомнения.
Решетова не стала скрывать и более серьёзные изменения внешности: среди них — филлеры в губы и коррекция кончика носа. Однако последнее вмешательство она теперь считает излишним. По её словам, тогда на неё повлияли окружающие, но со временем она осознала, что жалеет об этом решении.