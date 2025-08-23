Хейли Бибер трогательно поздравила сына с первым днём рождения
Хейли Бибер показала нежные кадры с годовалым Джеком
28-летняя модель Хейли Бибер и её супруг, 31-летний певец Джастин Бибер, отпраздновали первую значимую дату в жизни их сына — малышу исполнился один год.
В честь дня рождения Джека Блюза Хейли опубликовала трогательные фотографии, запечатлевшие совместные моменты с ребёнком.
«Тебе исполнился год, мой прекрасный мальчик. С первым днем рождения, Джек Блюз, ты — настоящее воплощение радости», — подписала снимки звезда, не скрывая чувств.К празднику супруга музыканта украсила дом шарами в голубых и серебристых тонах. Маленький Джек, судя по кадрам, с интересом рассматривал праздничные декорации и с удовольствием проводил время в окружении родных.