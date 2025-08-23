«Стыдно было, да»: Варвара Щербакова рассказала о краже из-за бедности
Щербакова шокировала публику заявлением, что в голодные годы крала с мамой еду
Российская стендап-комик Варвара Щербакова в эфире «Шоу Воли» рассказала о случае кражи в прошлом.
По словам артистки, в период, когда её семья переживала тяжёлые времена, она вместе с мамой взяла без оплаты упаковку соевого мяса на продуктовой базе.
«Это было в разные дни, в разные годы. Соевое мясо мы с мамой вместе воровали, а кольца я уже одна. Денежек не было, а кушать хотелось», — рассказала Варвара.Щербакова уточнила, что позже украденный продукт так и не был съеден из-за чувства стыда. Мама комика, присутствовавшая в студии, эту историю не подтвердила, заявив, что не помнит такого инцидента.
Помимо этого, Щербакова в ходе интервью в шутливой форме прокомментировала свои отношения с певцом Сергеем Лазаревым, заявив, что он «сходит по ней с ума».