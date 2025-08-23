«Стыдно было, да»: Варвара Щербакова рассказала о краже из-за бедности

23 августа 2025, 13:34

Щербакова шокировала публику заявлением, что в голодные годы крала с мамой еду

Варвара Щербакова (Фото: Telegram @varjauletelaKANAL)

Российская стендап-комик Варвара Щербакова в эфире «Шоу Воли» рассказала о случае кражи в прошлом.





По словам артистки, в период, когда её семья переживала тяжёлые времена, она вместе с мамой взяла без оплаты упаковку соевого мяса на продуктовой базе.

«Это было в разные дни, в разные годы. Соевое мясо мы с мамой вместе воровали, а кольца я уже одна. Денежек не было, а кушать хотелось», — рассказала Варвара.