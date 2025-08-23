Дочь Даны Борисовой раскрыла подробности о пластике и чувствах к отцу

23 августа 2025, 14:36

Полина Борисова рассказала о пластических операциях и любви к парням

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, в интервью Teleprogramma.org откровенно рассказала о своей семье, личной жизни и увлечении пластической хирургией.





По её словам, она поддерживает тёплые отношения с матерью и смогла наладить контакт с отцом, особенно после рождения младшей сестры.



Девушка призналась, что обучалась в Южной Корее, где также заинтересовалась индустрией красоты. В ближайших планах — новые операции.





«Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Пока ничего не могу сказать, я еще её не сделала. Немножко переживаю», — рассказала Полина.

«Мне 18 лет, я думаю о парнях. Сейчас у меня неразделённая любовь», — отметила девушка, не скрывая эмоций.