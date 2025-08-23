Дочь Даны Борисовой раскрыла подробности о пластике и чувствах к отцу
Полина Борисова рассказала о пластических операциях и любви к парням
Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, в интервью Teleprogramma.org откровенно рассказала о своей семье, личной жизни и увлечении пластической хирургией.
По её словам, она поддерживает тёплые отношения с матерью и смогла наладить контакт с отцом, особенно после рождения младшей сестры.
Девушка призналась, что обучалась в Южной Корее, где также заинтересовалась индустрией красоты. В ближайших планах — новые операции.
«Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Пока ничего не могу сказать, я еще её не сделала. Немножко переживаю», — рассказала Полина.Она также поделилась воспоминанием о прыжке с парашютом на своё 16-летие, назвав этот опыт незабываемым.
Затронув тему личного, Полина призналась в невзаимной любви.
«Мне 18 лет, я думаю о парнях. Сейчас у меня неразделённая любовь», — отметила девушка, не скрывая эмоций.