Рома Зверь рассказал, что не любит слышать свою музыку в общественных местах

10 августа 2025, 19:45

Рома Зверь избегает прослушивания своих треков в ресторанах

Рома Зверь (Фото: Telegram / @zvericlub)

Певец Рома Зверь, настоящее имя Роман Билык, сообщил, что не любит слышать свои композиции в общественных местах. Его слова передаёт «Пятый канал».





По словам артиста, его смущает, когда люди включают его песни при встречах, особенно в ресторанах, и он просит выключить музыку.



Рома Зверь добавил, что не стремится к совместной записи треков и предпочитает это делать только по редким случаям, обычно из-за дружбы с музыкантом или по особой причине.





«Только крайне редко по какому-то специальному случаю, и то меня заставили. Есть, кто это любит. Для них пиар. А я не могу. Я могу это сделать только по причине большой дружбы с человеком. Мне нужно знать музыканта и с ним подружиться для этого. Ради коммерции — нет», — заявил артист.