Денис Власенко рассказал о съёмках интимных сцен

10 августа 2025, 18:16

Актёр Денис Власенко заявил, что он не против постельных сцен

Денис Власенко (Фото: Instagram* / @vlasenkodenic)

Актёр сериала «Happy End» Денис Власенко откровенно рассказал о том, как снимают интимные эпизоды в кино.





По его словам, несмотря на пикантность кадров, всё происходит максимально технически и в халатах или в одежде.



Главный секрет, уверяет Денис, — «кинематика» между героями. Если она есть, сцена выглядят естественно, а остальное — вопрос техники.





«Меньше всего я мог представить, что так много времени буду проводить в постельных сценах. Да я и не против, если честно», — смеясь признался актёр в подкасте с Мариям Тилляевой.