Денис Власенко рассказал о съёмках интимных сцен
Актёр Денис Власенко заявил, что он не против постельных сцен
Актёр сериала «Happy End» Денис Власенко откровенно рассказал о том, как снимают интимные эпизоды в кино.
По его словам, несмотря на пикантность кадров, всё происходит максимально технически и в халатах или в одежде.
Главный секрет, уверяет Денис, — «кинематика» между героями. Если она есть, сцена выглядят естественно, а остальное — вопрос техники.
«Меньше всего я мог представить, что так много времени буду проводить в постельных сценах. Да я и не против, если честно», — смеясь признался актёр в подкасте с Мариям Тилляевой.Власенко добавил, что иногда такие сцены становились поводом для разногласий с его возлюбленной, но это, как он отметил, «издержки профессии».