Анастасия Решетова рассказала о пути к внутренней уверенности и любви к себе

25 октября 2025, 17:06

Анастасия Решетова рассказала, как научилась укреплять здоровую самооценку

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель и экс-возлюбленная Тимати, Анастасия Решетова, ответила подписчикам на вопрос о том, как ей удалось укрепить свою самооценку. По словам звезды, путь к внутренней уверенности был долгим и постепенным.





Решетова призналась, что ранее сталкивалась с ситуациями, где проявлялось неуважение или агрессия, что негативно влияло на её чувство собственной ценности.





«Со временем, благодаря работе над собой, маленьким победам в деятельности и искренним людям рядом, я поняла свою истинную ценность и стала любить себя больше, чем когда-либо. Но любить себя в здоровом понимании — это слова без перекосов в сторону гордыни и самолюбования», — поделилась Анастасия.