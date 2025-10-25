«Нет ничего приятнее»: Бузова призналась, что любит проводить вечера дома

25 октября 2025, 15:23

Ольга Бузова призналась, что начала ценить уют и спокойствие дома

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подписчикам в соцсетях, что в последнее время стала особенно ценить домашний уют.





Перед поездками и гастролями ей хочется проводить время не в ресторанах, как раньше, а наслаждаться спокойными вечерами дома.





«Раньше помню — мчала в какой-нибудь рестик, а сейчас нет ничего приятнее провести вечер дома. Тем более, когда уезжаешь надолго и каждую минуту что-то докладываешь в чемоданы», — поделилась артистка.