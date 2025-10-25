«В этих моментах — целая вечность»: актриса Елена Дудина рассказала о радости материнства

25 октября 2025, 16:27

Елена Дудина рассказала, как осознанное материнство наполняет жизнь смыслом

Елена Дудина (Фото: Instagram* / @elena_dudina_official)

Актриса Елена Дудина поделилась в соцсетях мыслями о радостях осени и материнства.





Она описала октябрьский день как особенно тёплый и солнечный, отметив, что запах воздуха напомнил ей аромат свежих булочек с корицей, а солнечный свет согревал душу.



Дудина подчеркнула, что осознанное материнство меняет восприятие времени и делает каждое мгновение особенным.



Актриса отметила, что утренние прогулки, тихие колыбельные и улыбки ребёнка наполняют дни смыслом и радостью.





«В этих моментах — целая вечность, наполненная смыслом. В этих моментах — моя жизнь. Здесь и сейчас», — добавила она.