19 ноября 2026, 16:41

Модель Анастасия Решетова вышла замуж за бизнесмена Валерия Цвека

Анастасия Решетова (Фото: Инстаграм**/a.reshetova)

Модель Анастасия Решетова и бизнесмен Валерий Цвек официально стали мужем и женой. Об этом сообщает Super со ссылкой на близкий к паре источник.