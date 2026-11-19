Анастасия Решетова тайно вышла замуж: кто завоевал сердце экс-возлюбленной Тимати?
Модель Анастасия Решетова и бизнесмен Валерий Цвек официально стали мужем и женой. Об этом сообщает Super со ссылкой на близкий к паре источник.
30-летние влюбленные расписались сегодня в подмосковной Барвихе. Торжественная церемония прошла в максимально камерной и закрытой обстановке, а главным гостем стал старший сын модели Ратмир.
Собеседник издания отметил, что Валерию пришлось проявить настойчивость, чтобы завоевать сердце звезды. Однако эти старания себя оправдали — сейчас молодожены счастливы и с нетерпением ждут пополнения. Несмотря на радостное событие, пара не спешит делиться подробностями о личной жизни и хранит их в секрете. Дата регистрации брака несколько раз сдвигалась из-за состояния Анастасии — на ранних сроках беременности она переживала сильный токсикоз.
Напомним, новость о том, что знаменитость ожидает ребенка, породила в Сети множество теорий о том, кто является отцом. Девушка поставила точку в этих спекуляциях, заявив, что ее бывший возлюбленный Владислав Абрамян не связан с ее беременностью.
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