Принявший иудаизм Моргенштерн* женился на дочери раввина
Рэпер Моргенштерн* мог жениться на дочери раввина Гая Маркуса, Габриэле Нирэль Маркус, в Израиле. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на местные СМИ.
По ее информации, Исраэль Йегуда (прежнее имя — Алишер Моргенштерн*) нашел «шидух» — еврейскую спутницу жизни. Достоверных подтверждений этой информации пока нет. Ни сам рэпер, ни его представители ситуацию публично не комментировали.
Алишер Моргенштерн* — российский рэпер, музыкальный продюсер и видеоблогер, получивший широкую известность в конце 2010-х. Летом этого года он прошел обряд посвящения в иудаизм, стал полноправным членом еврейской общины и сменил имя на Исраэль Йегуда.
Раньше исполнитель уже был женат. В августе 2021 года он женился на блогерше Диларе Зинатуллиной, однако в 2023 году брак распался.
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