19 ноября 2026, 13:13

Рэпер Моргенштерн* мог жениться на дочери раввина в Израиле

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Моргенштерн* мог жениться на дочери раввина Гая Маркуса, Габриэле Нирэль Маркус, в Израиле. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на местные СМИ.