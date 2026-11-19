19 ноября 2026, 13:33

Даню Милохина могут признать иноагентом за рекламу используемых Киевом сервисов

Даня Милохин (Фото: Инстаграм**/danya_milokhin)

Блогера Даню Милохина потребовали признать иностранным агентом после того, как он прорекламировал сервисы, собирающие персональные данные. По словам заявителей, ими пользуются украинские спецслужбы, передает телеканал РЕН ТВ.