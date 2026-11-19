Даню Милохина могут признать иноагентом
Блогера Даню Милохина потребовали признать иностранным агентом после того, как он прорекламировал сервисы, собирающие персональные данные. По словам заявителей, ими пользуются украинские спецслужбы, передает телеканал РЕН ТВ.
Юрист Валерия Рытвина сообщила, что заявления в Роскомнадзор и Следственный комитет направили трое: она сама, химик Елена Васильева и музыкант «Союзмультфильма» Василий Цирин. Помимо статуса иноагента они добиваются блокировки аккаунтов Милохина, сервисов Himera Search и NOX, а также уголовного преследования всех, кто причастен к их работе.
Как поясняют авторы обращений, через такие сервисы любой желающий за деньги может узнать чужие персональные данные вплоть до адреса проживания и сведений о звонках. Рытвина допускает, что эта информация может использоваться украинскими спецслужбами при подготовке терактов и диверсий. В своих соцсетях блогер рекламировал NOX и рассказывал, что теперь проверяет людей перед знакомством.
Заявителей особенно беспокоит, что подобные сервисы доступны подросткам. Все трое авторов и раньше сталкивались с преследованием и угрозами через их персональные данные: им приходилось менять номера телефонов, адреса и нанимать охрану.
В августе стало известно, что у Милохина арестовали 407 тысяч рублей за публикацию в TikTok песни без разрешения автора. Скандалы и суды сопровождают блогера не впервые: в 2021 году его оштрафовали за пропаганду наркотиков, а в 2022-м он покинул Россию и начал критиковать страну. Однако позже Милохин все же вернулся и публично извинился за свои слова.
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