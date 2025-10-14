«Я живой»: звезда сериала «Солдаты» Маклаков прокомментировал госпитализацию
Актёр Алексей Маклаков опроверг слухи о проблемах с сердцем
Актёр Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Олега Шматко в сериале «Солдаты», прокомментировал сообщения СМИ о своей экстренной госпитализации.
«Ну, вы слышите, я разговариваю, живой Маклаков, что вы ещё хотите?» — с юмором заявил 64-летний актёр в беседе с корреспондентом Super.Ранее в ряде изданий появлялись сведения о том, что Маклакову понадобилась медицинская помощь из-за проблем с сердцем, якобы сопровождавшихся сильными болями в груди.
Алексей Маклаков — признанный российский актёр театра и кино, а также телеведущий. Наибольшую известность ему принесла роль старшего прапорщика Шматко в популярном сериале «Солдаты».